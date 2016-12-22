РПЦ предложила приходам Константинополя перейти в Московский патриархат

Русская православная церковь не соглашается на переход общин в Западной Европе под юрисдикцию Константинопольского патриархата и предлагает им вернуться под юрисдикцию РПЦ. Об этом ТАСС рассказал ​замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Он отметил, что в 2003 году патриарх Алексий II предлагал епархиям и приходам в Западной Европе объединиться и стать единым митрополичьим округом под эгидой РПЦ, однако это предложение не было реализовано.

«Может быть, после неожиданной для архиерея, духовенства и верующих парижского экзархата вести об их роспуске и упразднении тема вновь обретет актуальность», — сказал Балашов.

Протоиерей добавил, что в 1931 году общины в странах Западной Европы перешли в юрисдикцию Константинопольского патриархата из-за гонений на церковь в СССР. Однако РПЦ не давала на это согласия. С точки зрения Московского патриархата их пребывание в ведении Константинополя никогда не было канонически законным, подчеркивает Балашов.

Ранее источники рассказали ресурсу Orthodoxie.com, что Константинопольская православная церковь решила упразднить Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, которая является его экзархатом. Согласно томосу 1999 года объединению приходов в Великобритании, Бельгии, Франции, Германии и других западноевропейских странах вернули статус экзархата Вселенского патриархата, отмененный в 1965 году. По данным издания, Константинополь планирует вновь от него отказаться.

В середине октября РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить автокефалию украинским православным церквам. Вслед за ней отношения с Вселенским патриархатом разорвал Архиерейский синод Русской зарубежной церкви.