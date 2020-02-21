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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 76 тыс. человек, более 2 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 75 465 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 76 716 человек.

  • По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 748человека (из них в материковом Китае — 74 675). За пределами КНР зафиксированы 1073 подтвержденных случая заражения.

  • Погибли 2247 человек.

Ситуация в России

  • Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон Силуанов, сославшись на данные Федеральной таможенной службы.

  • Вирус диагностировали еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Ранее сообщалось об одном зараженном.

  • С 20 февраля Россия закрыла границы для граждан КНР. Минобрнауки рекомендовало вузам продолжить обучение китайских студентов дистанционно. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, кому выданы служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы. Власти КНР Россия об этом проинформировала заранее, в китайском МИДе такие меры назвали временными.


    Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что из-за вируса авиационный трафик снизится на 4,7%, а общий пассажиропоток сократится впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

  • На Украине закидали камнями автобусы с гражданами страны, которых вывезли из Китая и отправили в санаторий в поселке Санжары. Местные жители протестовали из-за решения разместить эвакуированных именно там. Президент Владимир Зеленский говорил, что протестующие показали «далеко не лучшие черты» украинского характера.



    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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