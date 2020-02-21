Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует , что из-за вируса авиационный трафик снизится на 4,7%, а общий пассажиропоток сократится впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

На Украине закидали камнями автобусы с гражданами страны, которых вывезли из Китая и отправили в санаторий в поселке Санжары. Местные жители протестовали из-за решения разместить эвакуированных именно там. Президент Владимир Зеленский говорил, что протестующие показали «далеко не лучшие черты» украинского характера.



