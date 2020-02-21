Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 75 465 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 76 716 человек.
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По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 748человека (из них в материковом Китае — 74 675). За пределами КНР зафиксированы 1073 подтвержденных случая заражения.
- Погибли 2247 человек.
Ситуация в России
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Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом, сообщил министр финансов Антон Силуанов, сославшись на данные Федеральной таможенной службы.
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Вирус диагностировали еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Ранее сообщалось об одном зараженном.
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С 20 февраля Россия закрыла границы для граждан КНР. Минобрнауки рекомендовало вузам продолжить обучение китайских студентов дистанционно. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, кому выданы служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы. Власти КНР Россия об этом проинформировала заранее, в китайском МИДе такие меры назвали временными.