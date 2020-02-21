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Во Вьетнаме обвинили семь человек по делу гибели 39 мигрантов в Британии

Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме признала виновными семерых человек в организации и посредничестве в нелегальной миграции в рамках расследования гибели 39 вьетнамских мигрантов, чьи тела в конце октября 2019 года обнаружили в прицепе грузовика в британском графстве Эссекс. Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление вьетнамской полиции.

В частности, обвинения были вынесены за организацию и посредничество в нелегальной миграции. Уточняется, что шесть из них уже арестованы, еще один человек, который находится на территории Китая, был объявлен в международный розыск.

Тела погибших в Эссексе вьетнамских мигрантов отправили в Ханой
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Согласно данным полиции, из-за деятельности обвиняемых в Европу и Великобританию нелегально были отправлены 67 человек. В заявлении добавляется, что на прошлой неделе британская полиция арестовала еще двух человек, причастных к гибели мигрантов.

В середине октября 2019 года в английском городе Грейс полиция обнаружила грузовик с контейнером, внутри которого хранились 39 трупов — 38 взрослых и один подростка. Установлено, что все погибшие были нелегальными мигрантами, которые прибыли в Великобританию на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге. Позднее полиция задержала двух подозреваемых по делу о гибели этих человек.

Третьего подозреваемого задержали в конце ноября 2019 года.

Теги: Вьетнам, Великобритания, полиция
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