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Общество ,  
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Шереметьево ответило на сообщения об обрушении потолка в терминале

В Шереметьево не подтвердили информацию об обрушении потолка в терминале C.

«Не подтверждаем. Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» опубликовал фотографию, на которой видно, как секция потолка в одном из бизнес-залов аэропорта рухнула на пол.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что обрушение произошло в неэксплуатируемой части аэропорта. Инцидент, по данным агентствам, произошел в помещении терминала C и не повлиял на работу Шереметьево.

Как выглядит новый терминал в Шереметьево. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Международный терминал C1 открылся в Шереметьево 17 января. По словам председателя совета директоров аэропорта Александра Пономаренко, его строительство обошлось в 32 млрд руб.

C1 — пятый терминал Шереметьево, в котором расположены четыре бизнес-зала, VIP-зал, помещение для сна и отдыха. Этот терминал предназначен для международных рейсов «Аэрофлота».

Площадь нового терминала составляет 127 тыс. кв. м, заявленная пропускная способность — 20 млн пассажиров в год.

Теги: Шереметьево, потолок, аэропорт, обрушение
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