Шереметьево ответило на сообщения об обрушении потолка в терминале

В Шереметьево не подтвердили информацию об обрушении потолка в терминале C.

«Не подтверждаем. Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» опубликовал фотографию, на которой видно, как секция потолка в одном из бизнес-залов аэропорта рухнула на пол.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что обрушение произошло в неэксплуатируемой части аэропорта. Инцидент, по данным агентствам, произошел в помещении терминала C и не повлиял на работу Шереметьево.