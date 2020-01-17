В Шереметьево открыли новый терминал С1 стоимостью 32 млрд руб.

В Шереметьево открыли новый международный терминал С1, передает корреспондент РБК. Строительство нового терминала обошлось в 32 млрд руб. вместе с паркингом, сообщил журналистам председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

В новом терминале есть четыре бизнес-зала, VIP-зал, а также зал сна и отдыха. Терминал предназначен для международных направлений «Аэрофлота», 17 января он принял первый рейс из Хельсинки.

Терминал С1 — уже пятый терминал Шереметьево, его площадь — 127 тыс. кв. м, пропускная способность — 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропуская способность Шереметьево достигнет 80 млн пассажиров в год.

Проектирование и строительство терминала С1 шло 33 месяца — с апреля 2017 года по январь 2020 года.