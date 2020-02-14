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В Шереметьево задержали пытавшуюся пронести в сумке 50 патронов женщину

Женщина объяснила полиции, что приехала в аэропорт провожать родственников и не знает, откуда в ее личной сумке спортивно-охотничьи патроны. В отношении нее завели уголовное дело
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники транспортной полиции ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево изъяли у жительницы Подмосковья 50 спортивно-охотничьих патронов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В пресс-службе Шереметьево РБК подтвердили информацию об инциденте.

ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что женщина пыталась пронести патроны в личной сумке, ее задержали при входе в терминал Е. Как уточнили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД, полицейским женщина сообщила, что приехала в аэропорт проводить родственников, а о том, что в ее сумке находятся патроны, она не знала.

Правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Полиция также проводит оперативно-следственные мероприятия.

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
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В октябре 2019 года самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в болгарский Бургас, внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Мужчина обнаружил его в своей сумке, когда доставал лекарство от астмы. О наличии оружия он сообщил бортпроводникам, а те предупредили экипаж, из-за чего самолет совершил экстренную посадку. Как сообщали тогда РБК в пресс-службе Шереметьево, досмотр пассажиров перед посадкой на борт проводило АО «Шереметьево Безопасность». После инцидента там начали внутреннюю проверку.

До завершения расследования аэропорт решил отстранить от исполнения обязанностей сотрудника, пропустившего на рейс пассажира с травматическим пистолетом. Кроме того, там усилили контроль за работой инспекторов досмотра, а работникам Шереметьево, участвующими в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи.

Авторы: Любовь Порываева, Мария Кокорева, Гаяна Демурина
Теги: Шереметьево, задержание
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