В Шереметьево задержали пытавшуюся пронести в сумке 50 патронов женщину

Женщина объяснила полиции, что приехала в аэропорт провожать родственников и не знает, откуда в ее личной сумке спортивно-охотничьи патроны. В отношении нее завели уголовное дело

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники транспортной полиции ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево изъяли у жительницы Подмосковья 50 спортивно-охотничьих патронов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В пресс-службе Шереметьево РБК подтвердили информацию об инциденте.

ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что женщина пыталась пронести патроны в личной сумке, ее задержали при входе в терминал Е. Как уточнили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД, полицейским женщина сообщила, что приехала в аэропорт проводить родственников, а о том, что в ее сумке находятся патроны, она не знала.

Правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Полиция также проводит оперативно-следственные мероприятия.