В Шереметьево задержали пытавшуюся пронести в сумке 50 патронов женщину
Сотрудники транспортной полиции ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево изъяли у жительницы Подмосковья 50 спортивно-охотничьих патронов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В пресс-службе Шереметьево РБК подтвердили информацию об инциденте.
ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что женщина пыталась пронести патроны в личной сумке, ее задержали при входе в терминал Е. Как уточнили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД, полицейским женщина сообщила, что приехала в аэропорт проводить родственников, а о том, что в ее сумке находятся патроны, она не знала.
Правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Полиция также проводит оперативно-следственные мероприятия.