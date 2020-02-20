В Шереметьево задержали пытавшуюся пронести $40 тыс. в обуви пассажирку

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В Шереметьево задержали семейную пару, пытавшуюся ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

За помощью в полицию обратилась гражданка Республики Армения. Она сообщила, что не может найти поясную сумку, которую оставила на борту самолета, прилетевшего из Лос-Анджелеса в Москву. В сумке, как утверждала женщина, находилось $40 тыс.

Полиция заподозрила в краже семейную пару из Еревана, которая сидела рядом с потерпевшей. По словам бортпроводников, после того, как владелица сумки проследовала на выход, ее соседи некоторое время еще оставались на своих местах.

Личные данные семейной пары удалось установить, после чего их задержали при регистрации на вылетающий в Армению рейс. «Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, однако, как выяснилось, идти ей мешали спрятанные в кроссовки денежные купюры. Другая стопка денег была изъята из внутреннего кармана куртки ее супруга», — сообщили в полиции.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).