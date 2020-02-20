Минобороны Турции заявило об уничтожении более 50 военных сирийской армии

Фото: Yahya Nemah / ТАСС

Более 50 военнослужащих сирийской армии ликвидированы в районе Идлиба. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

«По последним данным из разных источников в районе Идлиба, были ликвидированы более 50 военнослужащих режима [президента Сирии Башара Асада]», — говорится в сообщении.

Турецкое министерство уточнило, что также были уничтожены пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одна гаубица, принадлежащих сирийской армии.

Ранее российское Минобороны сообщило, что турецкая армия 20 февраля поддержала с помощью артиллерии наступление сирийской оппозиции в провинции Идлиб, что позволило боевикам прорвать оборону сирийской армии.