Минобороны Турции сообщило о потерях в результате авиаударов в Идлибе

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

В результате авиаударов в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали, сообщается в Twitter Минобороны Турции.

«Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке», — говорится в сообщении.

Ранее российское Минобороны сообщило о том, что Су-24 ВКС России нанесли авиаудар по боевикам, чтобы предотвратить дальнейший прорыв бандгрупп через позиции сирийской армии.

Также ранее 20 февраля СМИ сообщили, что войска сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, начали новую операцию к юго-востоку от Идлиба. Al Jazeera передавал, что вместе с оппозицией в наступлении участвовали части ВС Турции. По информации Sky News Arabia, оппозиция взяла под контроль часть города Нейраб.