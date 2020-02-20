Минобороны Турции сообщило о потерях в результате авиаударов в Идлибе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии Политика, 19:03 В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе Политика, 19:02 Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка Quote, 18:46 Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве Общество, 18:46 Слепцова назвала дисквалификацию «наездом» со стороны Союза биатлонистов Спорт, 18:42 Консультант Банка Финляндии назвал национальные криптовалюты бесполезными Крипто, 18:41 В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию Общество, 18:36 СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн Общество, 18:29 Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету на ЧМ по биатлону Спорт, 18:23 В Петербурге 200 человек эвакуировали из бассейна из-за замыкания Общество, 18:23 Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров Бизнес, 18:16 СМИ узнали о просьбе Турции к США о средствах ПВО против российских ВКС Политика, 18:11 Минфин создаст подразделение для контроля за льготами для нефтяников Бизнес, 18:09 Минобороны Турции сообщило о потерях в результате авиаударов в Идлибе Политика, 18:07
Война в Сирии ,  
0 

Минобороны Турции сообщило о потерях в результате авиаударов в Идлибе

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

В результате авиаударов в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали, сообщается в Twitter Минобороны Турции.

«Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке», — говорится в сообщении.

Ранее российское Минобороны сообщило о том, что Су-24 ВКС России нанесли авиаудар по боевикам, чтобы предотвратить дальнейший прорыв бандгрупп через позиции сирийской армии.

Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе
Политика

Также ранее 20 февраля СМИ сообщили, что войска сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, начали новую операцию к юго-востоку от Идлиба. Al Jazeera передавал, что вместе с оппозицией в наступлении участвовали части ВС Турции. По информации Sky News Arabia, оппозиция взяла под контроль часть города Нейраб.

В Минобороны России заявили, что турецкая армия с помощью артиллерии поддержала наступление боевиков. По данным ведомства, при ударе турецкой армии получили ранения четверо сирийских военных.В Анкаре заявляют об уничтожении 50 сирийских военнослужащих.

Теги: Турция, Идлиб, авиаудар
Материалы по теме
Поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе
Политика
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter