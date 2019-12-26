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Адвокат ответил на сообщение об обнаружении в Мойке ног убитой аспирантки

Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова Александр Почуев в разговоре с РБК прокомментировал информацию об обнаружении в реке Мойке ног убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

«Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно ради очередного хайпа», — сказал он.

По его словам, даже если водолазы что-то и обнаружили, то надлежащую оценку этому даст следствие после проведения экспертизы. «Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение», — считает Почуев.

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Как отметил адвокат, Соколов и так чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками. «Почти все следственные действия очевидно окончены. По данному факту остается лишь еще раз передать слова соболезнования родным жертвы», — заключил он.

О том, что в Петербурге обнаружили ноги убитой аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Александра Бакшеева, который представляет интересы матери погибшей. «Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии», — заявила правозащитник.

В разговоре с РБК Бакшеева заявила, что в реке Мойке, предположительно, найдены человеческие останки — возможно, они принадлежат убитой аспирантке Анастасии Ещенко. «Имеется информация, что найдены останки, на данный момент мы не знаем, принадлежат ли они Анастасии», — рассказала она.

Олег Соколов был задержан в Петербурге, на набережной реки Мойки, утром 9 ноября, после того как его выловили из воды. Там он пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также был обнаружен травматический пистолет. Позднее другие части тела убитой женщины нашли в квартире Соколова и у реки Екатерингофки.

После задержания он написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Соколова арестовали до 8 января 2020 года. Позднее арест был продлен до 9 апреля.

Видео: Следственный комитет РФ

Теги: останки, доцент, СПбГУ, новости РБК
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