Адвокат ответил на сообщение об обнаружении в Мойке ног убитой аспирантки

Адвокат ответил на сообщение об обнаружении в Мойке ног убитой аспирантки

Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова Александр Почуев в разговоре с РБК прокомментировал информацию об обнаружении в реке Мойке ног убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

«Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно ради очередного хайпа», — сказал он.

По его словам, даже если водолазы что-то и обнаружили, то надлежащую оценку этому даст следствие после проведения экспертизы. «Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение», — считает Почуев.

Как отметил адвокат, Соколов и так чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками. «Почти все следственные действия очевидно окончены. По данному факту остается лишь еще раз передать слова соболезнования родным жертвы», — заключил он.