В суд в Петербурге поступила угроза о «волне звонков» во время Евро-2020

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В петербургские суды поступило письмо с угрозами «пустить волну звонков» о минировании на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит» в преддверии чемпионата Европы по футболу — 2020, матчи которого в том числе пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в письме, которое пришло на электронную почту Василеостровского районного суда, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Помимо этого, из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в четырех районных судах Санкт-Петербурга. На данный момент Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский суды уже вернулись к работе.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили РБК, что письмо в адрес Василеостровского районного суда с угрозами минирования стадиона во время проведения чемпионата Европы-2020 пришло впервые. РБК направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В своем письме неизвестный вновь потребовал у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «120 биткоинов», как и в конце ноября прошлого года, когда началась волна анонимных угроз в суды Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Малофеева в свою очередь тогда ответили, что ни бизнесмен, ни его структуры «не имели и не имеют никакого отношения к краже биткоинов», и расценили происходящее как попытку дискредитировать предпринимателя в связи с его общественно-политической деятельностью. Представители бизнесмена отправили заявление в ФСБ по данном факту.

По данным ФСБ, для отправки ложных сообщений о минировании злоумышленники использовали уже пять зарубежных почтовых сервисов: Protonmail, Startmail, Guerrillamail, Cock, а также Tutanota. Сейчас Роскомнадзор пытается ограничить доступ к последнему.