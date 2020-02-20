Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 19 фев, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 19 фев, 12:12
Nokia примет участие в ежегодной выставке «Связь-2020» в Москвe 12:51 Обвиняемый в убийстве историк Соколов написал роман о любви Общество, 12:50 Как и зачем восстанавливать сломанные отношения Стиль, 12:48 Последствия стрельбы в Германии. Фоторепортаж Общество, 12:38  В суд в Петербурге поступила угроза о «волне звонков» во время Евро-2020 Общество, 12:33 Суд продлил арест члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро Общество, 12:21 Демократы или республиканцы: как итоги выборов в США повлияют на акции Quote, 12:19 Глава ФНС заявил о перекосах из-за неправильного понимания цели налоговой Экономика, 12:18 Тошнотный бургер: как воппер с плесенью попал в рекламу Burger King Стиль, 12:17 Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики Экономика, 12:14 Иран начал готовиться к радикальным выборам Политика, 12:10 Forbes назвал самые дорогие компании Рунета Бизнес, 12:07 Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Победы Политика, 12:05 Когда перестанет существовать резюме в привычном формате Pro, 12:02
Общество ,  
0 

В суд в Петербурге поступила угроза о «волне звонков» во время Евро-2020

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В петербургские суды поступило письмо с угрозами «пустить волну звонков» о минировании на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит» в преддверии чемпионата Европы по футболу — 2020, матчи которого в том числе пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в письме, которое пришло на электронную почту Василеостровского районного суда, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Помимо этого, из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в четырех районных судах Санкт-Петербурга. На данный момент Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский суды уже вернулись к работе.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили РБК, что письмо в адрес Василеостровского районного суда с угрозами минирования стадиона во время проведения чемпионата Европы-2020 пришло впервые. РБК направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В своем письме неизвестный вновь потребовал у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «120 биткоинов», как и в конце ноября прошлого года, когда началась волна анонимных угроз в суды Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Малофеева в свою очередь тогда ответили, что ни бизнесмен, ни его структуры «не имели и не имеют никакого отношения к краже биткоинов», и расценили происходящее как попытку дискредитировать предпринимателя в связи с его общественно-политической деятельностью. Представители бизнесмена отправили заявление в ФСБ по данном факту.

По данным ФСБ, для отправки ложных сообщений о минировании злоумышленники использовали уже пять зарубежных почтовых сервисов: Protonmail, Startmail, Guerrillamail, Cock, а также Tutanota. Сейчас Роскомнадзор пытается ограничить доступ к последнему.

Теги: Санкт-Петербург, минирование, Евро-2020
Материалы по теме
В Москве эвакуировали семь судов
Общество
ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о минировании
Технологии и медиа
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter