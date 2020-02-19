ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Офис компании Tutanota (Фото: tutanota.com)

Для отправки ложных сообщений о минировании злоумышленники использовали уже пять зарубежных почтовых сервисов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Речь идет о сервисах Protonmail, Startmail, Guerrillamail, Cock, а также Tutanota, который злоумышленники использовали в феврале. Роскомнадзор сообщает, что в настоящий момент пытается ограничить доступ к последнему из перечисленных сервисов.

Уточняется, что злоумышленники пользовались Tutanota в 2019 году, а также в феврале 2020 года для рассылки ложных сообщений о массовом минировании объектов социально-транспортной инфраструктуры и судов в России. Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.

Сообщения с анонимными угрозами минирований в Москве и Санкт-Петербурге начали поступать в ноябре 2019 года и продолжают поступать до сих пор. Так, 19 февраля после сообщений о минировании были эвакуированы семь московских судов: Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский.

Кроме того, 6 февраля седьмой раз за неделю были эвакуированы несколько районных судов Петербурга. Речь шла Петродворцовом, Красногвардейском, Октябрьском, Колпинском, Ленинском, Василеостровском и Октябрьском судах.