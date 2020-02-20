Украина сообщила об ожидании повышения статуса страны в НАТО в октябре

Украина ожидает повышения статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями в октябре текущего года. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк, его слова приводит УНИАН.

По словам Загороднюка, в альянсе «абсолютно довольны» проведением на Украине реформ и при условии сохранения темпа позитивных изменений страна может ожидать повышения в октябре.

Загороднюк уточнил, что в полной поддержке курса реформ украинских властей он убедился после Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля.

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