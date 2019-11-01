НАТО и Украина проведут совместные учения в Черном море в 2020 году

НАТО и Украина проведут совместные учения в Черном море в 2020 году

В 2020 году в Черном море пройдут масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО, сообщает UNN со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

По его словам, на учениях под названием КОР-2020 будет отрабатываться противостояние гибридным угрозам. «Все мы понимаем, что новая война уже в значительной степени является именно гибридной, а не только военной», — сказал Кулеба.

Решение о совместных военных учениях обсуждалось во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 31 октября в Киеве.

По итогам встречи Зеленский заявил, что Украина готова ускорить процесс вступления в НАТО. В качестве предпосылок к этому он назвал будущее присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО и ускорение процесса реформы вооруженных сил под стандарты НАТО.