Путин оценил практику ротации чиновников между Кремлем и кабмином

Переход членов правительства на работу в администрацию президента и сотрудников Кремля в кабмин влияет на эффективность работы обеих структур. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью ТАСС на вопрос о том, меняется ли что-то после «перемены мест слагаемых» в органах власти.



«Меняется, меняется, конечно», — ответил президент. При этом он отметил, что в такой практике «нет ничего необычного и ничего неожиданного».

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