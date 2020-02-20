В Кремле сообщили об отсутствии влияния коронавируса на график Путина

Ситуация с китайским коронавирусом не оказывает влияния на график российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Коронавирус на график никак не влияет», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России информирует президента о развитии ситуации «в режиме реального времени».





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