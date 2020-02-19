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Reuters узнал о прогнозе G20 по влиянию коронавируса на мировую экономику

Финансовые лидеры G20 считают, что после признаков стабилизации в конце 2019 года глобальный экономический рост несколько замедлится в ближайшие два года. Одной из главных причин является вспышка коронавируса
Фото: Cai Yang / Global Look Press

Министры финансов стран, входящих в G20, прогнозируют незначительное ускорение роста мировой экономики. Относительно скромные темпы роста ожидаются ввиду нескольких факторов, основным из которых является вспышка коронавируса в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад, который будет представлен на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Эр-Рияде 22–23 февраля.

«После признаков стабилизации в конце 2019 года ожидается, что глобальный экономический рост несколько замедлится в 2020 и 2021 годах. Восстановлению способствуют благоприятные финансовые условия и некоторые признаки ослабления торговой напряженности», — говорится в тексте документа.

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Тем не менее глобальный экономический рост остается медленным и риски для его перспективы сохраняются, прежде всего они возникают из-за вспышки коронавируса, геополитической напряженности и политической неопределенности, уточняется в докладе, который может быть изменен до принятия окончательной версии.

Председателем G20 в 2020 году является Саудовская Аравия. Встреча министров финансов и глав ЦБ стран G20 пройдет 22 и 23 февраля в Эр-Рияде.

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В январе Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз по росту мировой экономики в ближайшие два года. В нем утверждалось, что в 2020 году рост составит 3,3% (то есть на 0,1% меньше, нежели в октябрьском прогнозе), а в 2021 году — 3,4% (меньше на 0,2%). Среди факторов, влияющих на развитие мировой экономики, в МВФ отметили геополитические риски, связанные с разногласиями между США и Ираном, а также торговые споры между США и их основными партнерами.

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Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом. По последним данным, его жертвами стали более 2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 75 тыс.

Автор: Михаил Юшков
Теги: G20, мировая экономика, коронавирус
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