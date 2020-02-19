Reuters узнал о прогнозе G20 по влиянию коронавируса на мировую экономику
Министры финансов стран, входящих в G20, прогнозируют незначительное ускорение роста мировой экономики. Относительно скромные темпы роста ожидаются ввиду нескольких факторов, основным из которых является вспышка коронавируса в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад, который будет представлен на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Эр-Рияде 22–23 февраля.
«После признаков стабилизации в конце 2019 года ожидается, что глобальный экономический рост несколько замедлится в 2020 и 2021 годах. Восстановлению способствуют благоприятные финансовые условия и некоторые признаки ослабления торговой напряженности», — говорится в тексте документа.
Тем не менее глобальный экономический рост остается медленным и риски для его перспективы сохраняются, прежде всего они возникают из-за вспышки коронавируса, геополитической напряженности и политической неопределенности, уточняется в докладе, который может быть изменен до принятия окончательной версии.
Председателем G20 в 2020 году является Саудовская Аравия. Встреча министров финансов и глав ЦБ стран G20 пройдет 22 и 23 февраля в Эр-Рияде.