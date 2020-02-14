Путин обсудил влияние коронавируса на мировую экономику с членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также участники совещания обменялись мнениями по поводу сложного положения вокруг сирийской провинции Идлиб, вызванного действиями террористических групп.

В начале февраля президент заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Незадолго до этого Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что российские ведомства «ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы».

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Сейчас, по данным властей КНР, в стране зафиксированы 63 852 случая заболевания. В то же время ВОЗ 13 февраля сообщала о 46 997 заболевших во всем мире. За пределами материкового Китая выявлены 447 заразившихся. От коронавируса погибли 1383 человека.