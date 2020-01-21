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Экономика ,  
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МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП

Негативные изменения эксперты фонда увидели в быстро развивающихся странах. Прогноз относительно России остался неизменным
Фото: Itsuo Inouye / AP

Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз по росту мировой экономики в ближайшие два года. В соответствии с данными, которые приведены в материале World Economic Outlook, который размещен на официальном сайте организации, в 2020 году рост мировой экономики составит 3,3% (то есть на 0,1% меньше нежели в октябрьском прогнозе), а в 2021 г. — 3,4% (меньше на 0,2%).

В МВФ объяснили коррекцию понижением прогноза экономического роста в быстро развивающихся странах — Индии, Мексике и ЮАР. Особенно это касается Индии, где январский прогноз оказался ниже октябрьского на 0,2-0,3%.

Касательно России прогноз МВФ остался неизменным: рост 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.

Среди факторов, влияющих на развитие мировой экономики, в МВФ отметили геополитические риски, связанные с разногласиями между США и Ираном, а также торговые споры между США и их основными партнерами. При этом в МВФ позитивно отметили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также снижение опасений относительно выхода Великобритании из ЕС.

В МВФ указали, что для улучшения ситуации в мировой экономике необходимо более тесное трансграничное сотрудничество, а также улучшение международной налоговой архитектуры.

Автор: Артем Филипенок
Теги: МВФ, прогноз, БРИКС
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