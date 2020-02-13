Основные индексы США побили рекорды на фоне данных о коронавирусе

Американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite во время торгов в среду, 12 февраля, достигли рекордных значений после появления новостей о том, что вспыхнувший в Китае коронавирус перешел к стадии регресса. Об этом сообщает Reuters.

Так, к 23:55 мск Dow Jones вырос на 0,98% до 29,563 пунктов, S&P 500 — на 0,68% до 3380.94, а NASDAQ Composite — на 0,89% до 9722.61.

Как отмечает агентство,