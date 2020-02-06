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В Петербурге седьмой раз за неделю эвакуировали районные суды

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за сообщений о минировании, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

По данным пресс-службы, утром людей вывели из Петродворцового, Красногвардейского судов, Октябрьского, Колпинского, Ленинского, Василеостровского и Октябрьского судов. Последние три уже вернулись к работе.

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Накануне сообщения о минировании поступили в семь районных судов Петербурга. Их эвакуация стала шестой за неделю. 3 февраля некоторые из них эвакуировали трижды. Анонимные электронные письма с угрозами поступают на почту судов с конца ноября 2019 года.

В конце января Роскомнадзор заблокировал в России доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. По данным ведомства, с конца ноября прошлого года с него рассылались ложные сообщения о минировании.

В ФСБ также сообщили, что рассылка писем о минировании объектов на территории России шла со швейцарского почтового сервиса Protonmail. Через этот почтовый сервис, в частности, сообщения приходили на электронную почту судов в четырех российский регионах.

Теги: Петербург, суды, эвакуация
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