Что случилось за день. Главные новости РБК

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Голикова объяснила ограничение въезда граждан Китая в Россию
После того, как власти Китая начали ужесточать меры по борьбе с коронавирусом, число мигрантов из КНР в Россию начало вновь расти. Из-за этого власти и приняли решение об ужесточении въездного режима, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
- Голикова отметила, что ужесточение режима въезда в Россию было установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян.
- Одновременно с ростом числа мигрантов в России проходит вспышка сезонного гриппа. Из-за этого нагрузка на врачей серьезно увеличилась. Обеспечивать двухнедельный карантин тысячам граждан Китая, которые посещают страну, власти сочли в этих условиях нецелесообразным.
- Принятые меры будут действовать, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения», сказала вице-премьер.
Банки вернули россиянам только каждый седьмой рубль, украденный мошенниками
Только 15% от общей суммы переводов, которые были сделаны мошенниками без ведома пользователей, в итоге вернули пострадавшим. Суммарно в 2019 году банки вернули оказавшимся жертвами россиянам только 935 млн руб.