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Что случилось за день. Главные новости РБК

Жители КНР бегут от эпидемии в Россию, мошенники украли у россиян 6,42 млрд руб. из банков, Mail.ru Group продает свой киберспортивный холдинг, Минэкономразвития дало прогноз по населению в 2024 году; главные новости в обзоре РБК
Киберспортивная арена Yota Arena (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Голикова объяснила ограничение въезда граждан Китая в Россию

После того, как власти Китая начали ужесточать меры по борьбе с коронавирусом, число мигрантов из КНР в Россию начало вновь расти. Из-за этого власти и приняли решение об ужесточении въездного режима, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

  • Голикова отметила, что ужесточение режима въезда в Россию было установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян.
  • Одновременно с ростом числа мигрантов в России проходит вспышка сезонного гриппа. Из-за этого нагрузка на врачей серьезно увеличилась. Обеспечивать двухнедельный карантин тысячам граждан Китая, которые посещают страну, власти сочли в этих условиях нецелесообразным.
  • Принятые меры будут действовать, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения», сказала вице-премьер.

Банки вернули россиянам только каждый седьмой рубль, украденный мошенниками

Только 15% от общей суммы переводов, которые были сделаны мошенниками без ведома пользователей, в итоге вернули пострадавшим. Суммарно в 2019 году банки вернули оказавшимся жертвами россиянам только 935 млн руб.

  • Эти данные раскрыл Банк России. Раньше Центробанк никогда не раскрывал данные о том, какую долю украденных средств россиянам возместили.
  • Всего за 2019 год российские банки провели 576,5 тыс. транзакций, которые в итоге были признаны совершенными мошенниками. Их общая сумма — 6,42 млрд руб. 99,2% операций приходятся на физлиц, средняя сумма украденных средств — 10 тыс. руб.
  • То, что клиентам возвращают такую малую долю от этих средств, объясняется тем, что пользователи сами раскрывают мошенникам конфиденциальные данные. Это нарушает условия договора с банком, а значит, финансовая организация может отказать в возмещении.

Virtus.pro и Yota Arena могут достаться Сбербанку

Mail.ru Group выставляет на продажу контрольный пакет (51%) акций киберспортивного холдинга ESforce, в который входят игровой клуб Virtus.pro, площадка Yota Arena, организатор турниров Epicenter и студия трансляций RuHub. Потенциальных покупателей несколько, но самый вероятный — Сбербанк, говорят источники.

  • В 2019 году Mail.ru заявляла, что продаст 51% ESforce европейскому разработчику игр Modern Pick. Стоимость всего киберспортивного холдинга оценивалась в $110 млн, его контрольный пакет планировалось обменять на 19% акций европейской компании. Однако сделка сорвалась.
  • Mail.ru Group предлагает акции ESforce нескольким потенциальным партнерам. Предложения получили ВТБ, МТС, «Газпром», «МегаФон». Ни одна из этих компаний не подтвердила официально то, что вела на этот счет переговоры.
  • Наиболее вероятный вариант — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Участие в этом СП также может принять Rambler Group (46,5% принадлежит Сбербанку). Rambler Group уже проявлял раньше интерес к киберспортивному контенту.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России

В обновленном прогнозе социально-экономического развития страны в ближайшие годы Минэкономразвития стало скромнее оценивать рост населения страны. Несмотря на это, он все еще остается оптимистичным.

  • Сейчас численность населения России оценивается в 146,74 млн человек. Раньше ведомство полагало, что ежегодно до 2024 года оно будет увеличиваться на 300–400 тыс. человек и в итоге через четыре года достигнет 148,7 млн.
  • Теперь, даже с учетом объявленных президентом мер по поддержке рождаемости, рост оценивается только примерно в 200 тыс. человек. В этом случае в 2024 году население России составит 147,5 млн.
  • Прогноз министерства остается оптимистичным по сравнению со сценарием, в котором уверен Росстат. Статистическое ведомство прогнозирует все ускоряющуюся убыль населения. К 2024 году в этом случае население составит 145,9 млн человек. Компенсировать естественную убыль миграция поможет только частично.
Теги: главные новости, последние новости
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