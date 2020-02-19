Что случилось за день. Главные новости РБК

Жители КНР бегут от эпидемии в Россию, мошенники украли у россиян 6,42 млрд руб. из банков, Mail.ru Group продает свой киберспортивный холдинг, Минэкономразвития дало прогноз по населению в 2024 году; главные новости в обзоре РБК

Киберспортивная арена Yota Arena (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Голикова объяснила ограничение въезда граждан Китая в Россию

После того, как власти Китая начали ужесточать меры по борьбе с коронавирусом, число мигрантов из КНР в Россию начало вновь расти. Из-за этого власти и приняли решение об ужесточении въездного режима, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что ужесточение режима въезда в Россию было установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян.

Одновременно с ростом числа мигрантов в России проходит вспышка сезонного гриппа. Из-за этого нагрузка на врачей серьезно увеличилась. Обеспечивать двухнедельный карантин тысячам граждан Китая, которые посещают страну, власти сочли в этих условиях нецелесообразным.

Принятые меры будут действовать, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения», сказала вице-премьер.

Банки вернули россиянам только каждый седьмой рубль, украденный мошенниками

Только 15% от общей суммы переводов, которые были сделаны мошенниками без ведома пользователей, в итоге вернули пострадавшим. Суммарно в 2019 году банки вернули оказавшимся жертвами россиянам только 935 млн руб.