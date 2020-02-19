Крашенинников выступил за неизменность преамбулы Конституции

Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru)

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил мнение, что преамбулу к Конституции в процессе внесения поправок лучше не затрагивать. Об этом он заявил на заседании комитета, передает корреспондент РБК.

«Мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать», — сказал он.

При этом в январе Крашенинников не исключал, что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения. Ранее с идеей внести в нее коррективы выступал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов: он, в частности, предлагал заменить в преамбуле слова «многонациональный народ» на «многонародную российскую нацию».

Патриарх Кирилл говорил, что необходимо начать дискуссию о внесении в преамбулу упоминание о Боге. Он отмечал, что в Бога верят большинство жителей России — христиане, мусульмане и последователи иных конфессий. По мнению сенатора Алексея Пушкова, в преамбуле необходимо отразить победу во Второй мировой войне и статус державы-победительницы. Секретарь общественной палаты Лидия Михеева указывала, что в преамбуле Основного закона должны быть отмечены роль и место гражданского общества.