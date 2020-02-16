Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию Сирии и Ливии

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, главы государств обменялись мнениями о способах прекращения кризиса в сирийском Идлибе, а также отметили, что действия вооруженных сил режима президента страны Башара Асада в регионе недопустимы.

Трамп и Эрдоган в ходе беседы также подчеркнули важность урегулирования ситуации в Ливии. Помимо этого лидеры двух стран обсудили экономические отношения США и Турции.

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