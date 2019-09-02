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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд арестовал долю фонда Калви в капитале банка «Восточный»
Арест наложен по иску банка, подконтрольного компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, о взыскании более 9,8 млрд руб.
Майкл Калви (Фото: Павел Головкин / AP)

Арбитражный суд Амурской области принял решение об аресте 334 млрд акций акций банка «Восточный» (41,6% капитала), принадлежащих компании Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Арест акций стал обеспечительной мерой по иску о взыскании с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви более 9,8 млрд руб. Заявление в суд подано самим банком, находящимся под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров.

«В рамках этого дела банк «Восточный» заявил ходатайство о наложении обеспечительных мер. Оно удовлетворено», — сказала представитель суда.

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что в фонде удивлены скоростью принятия решения суда об аресте оставшихся у Evison акций банка «Восточный» и будут оспаривать его в судах всех инстанций.

«Аветисян и Юсупов продолжают рейдерский захват банка «Восточный» при полной поддержке амурского суда, который игнорирует законные доводы адвокатов Evison. В то же время аналогичный иск миноритария банка к Артему Аветисяну о возмещении убытков даже не дошел до предварительных слушаний. Очевидно, что ущерб банку был нанесен вовсе не Evison, который инвестировал более $320 млн в банк, а действиями «Финвижн» Артема Аветисяна, который незадолго до слияния «Восточного» с «Юниаструмом» выводил миллиардные активы из последнего», — пояснил представитель Baring Vostok.

В середине июня фонд Baring Vostok передал 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». Соответствующее решение ранее принял Арбитражный суд Амурской области. При этом «Финвижн» заплатила за пакет акций 750 млн руб. После передачи пакета Baring Vostok, основателем которого выступает американский инвестор Майкл Калви, утратил контроль над банком.

«Финвижн» и Baring Vostok борются за контроль над «Восточным» с весны 2018 года, стороны ведут разбирательство в Лондонском международном третейском суде. В феврале 2019-го в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и ряда топ-менеджеров фонда было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров уступить кредит «Первому коллекторскому бюро» в обмен на акции инвестфонда IFTG, стоившие 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который также голосовал за отступное. Калви настаивал, что акции стоят 3 млрд руб., и связывал уголовное дело с акционерным конфликтом. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла один процесс в Лондоне и ряд судов в России, получив контроль над «Восточным».

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева, Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Майкл Калви
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