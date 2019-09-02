Суд арестовал долю фонда Калви в капитале банка «Восточный»

Арест наложен по иску банка, подконтрольного компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, о взыскании более 9,8 млрд руб.

Майкл Калви (Фото: Павел Головкин / AP)

Арбитражный суд Амурской области принял решение об аресте 334 млрд акций акций банка «Восточный» (41,6% капитала), принадлежащих компании Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Арест акций стал обеспечительной мерой по иску о взыскании с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви более 9,8 млрд руб. Заявление в суд подано самим банком, находящимся под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров.

«В рамках этого дела банк «Восточный» заявил ходатайство о наложении обеспечительных мер. Оно удовлетворено», — сказала представитель суда.

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что в фонде удивлены скоростью принятия решения суда об аресте оставшихся у Evison акций банка «Восточный» и будут оспаривать его в судах всех инстанций.

«Аветисян и Юсупов продолжают рейдерский захват банка «Восточный» при полной поддержке амурского суда, который игнорирует законные доводы адвокатов Evison. В то же время аналогичный иск миноритария банка к Артему Аветисяну о возмещении убытков даже не дошел до предварительных слушаний. Очевидно, что ущерб банку был нанесен вовсе не Evison, который инвестировал более $320 млн в банк, а действиями «Финвижн» Артема Аветисяна, который незадолго до слияния «Восточного» с «Юниаструмом» выводил миллиардные активы из последнего», — пояснил представитель Baring Vostok.