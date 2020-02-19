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Приехавших работать в Хабаровский край китайцев поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным властей, они прибыли в Хабаровск транзитом через Москву 18 февраля. Китайцы планировали работать на одном из предприятий Солнечного района региона.

В пресс-службе правительства отметили, что при первом осмотре у китайцев не обнаружили признаков инфекции. «Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию», — говорится в сообщении.

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Китайцев пока разместили в административном здании нового спортивного комплекса в поселке Некрасовка. По данным властей, там есть все необходимое для проживания людей.

В региональном правительстве рассказали, что в районе села Воронеж в Хабаровском крае также действует карантинный пункт. Там находятся 22 гражданина Китая. Их анализы отправили на исследование в Новосибирск, и в ближайшее время должны прийти результаты. В этот пункт также привезут 30 китайцев, которые расположились в Некрасовке.

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Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, В США, Великобритании, Японии, Египте, России и других странах.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в КНР выявили более 74 тыс. заболевших и еще 2004 человека погибли. Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию с 20 февраля.

Теги: Хабаровский край, Китай, коронавирус
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