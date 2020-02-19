Приехавших работать в Хабаровский край китайцев поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным властей, они прибыли в Хабаровск транзитом через Москву 18 февраля. Китайцы планировали работать на одном из предприятий Солнечного района региона.

В пресс-службе правительства отметили, что при первом осмотре у китайцев не обнаружили признаков инфекции. «Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию», — говорится в сообщении.

Китайцев пока разместили в административном здании нового спортивного комплекса в поселке Некрасовка. По данным властей, там есть все необходимое для проживания людей.