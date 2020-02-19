Минобрнауки рекомендовало вузам продолжить обучать китайцев дистанционно

Минобрнауки рекомендовал вузам продолжить обучение студентов из Китая в дистанционном режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующий приказ министра будет направлен руководителям образовательных учреждений», — сказали в пресс-службе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее китайцам въезд в Россию для обеспечения нераспространения нового коронавируса.

Запрет будет действовать с 20 февраля и коснется как туристов, так и граждан КНР, которые посещают Россию с деловыми, учебными и частными целями. Помимо этого российские власти временно приостанавливают оформление документов для въезда китайцев в Россию. Однако ограничения не будут касаться транзитных пассажиров.