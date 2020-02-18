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В Тюмени сообщили результаты последних анализов эвакуированных из Китая

Фото: Coronavirus Prevention Office / Global Look Press

Итоговые анализы показали, что все находящиеся на карантине в Тюмени россияне, которых эвакуировали из Китая из-за распространения коронавируса, не заразились заболеванием. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова, передает ТАСС.

«Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы», — сказала она. Куликова уточнила, что анализы проводили специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Карантин для эвакуированных россиян закончится 19 февраля.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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5 февраля самолеты Минобороны доставили в Тюменскую область 144 человека, среди которых были как россияне, так и граждане стран ЕАЭС и СНГ. После прибытия из Китая их поместили на двухнедельный карантин в реабилитационный центр в регионе. На следующей день после размещения на карантин в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса сообщили, что ни у кого из размещенных на карантин не обнаружили симптомов заболевания.

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По последним данным ВОЗ, в Китае коронавирусом заразилось более 71, 6 тыс. человек. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 72,4 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

Теги: карантин, Тюмень, коронавирус
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