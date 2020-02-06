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Вирус из Китая ,  
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В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

Россиян и иностранцев поместили на 14-дневный карантин. Их эвакуировали из города Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса
Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

«Чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — говорится в сообщении.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 февраля
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Накануне в Тюменскую область доставили 144 гражданина России, стран ЕАЭС и СНГ. Ближайшие две недели они проведут на карантине. При необходимости с ними будут работать психологи, рассказал Владимир Семенов, главврач реабилитационного центра, где разместили эвакуированных.

По его словам, помещенные на карантин не будут выходить из комнат и общаться между собой, исключение — семьи, которые поселили вместе.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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Вспышка вируса началась в декабре прошлого года. К 6 февраля жертвами болезни стали 565 человек, еще более 28 тыс. инфицированы.

В России выявили два случая заражения — у граждан Китая из Забайкалья и Тюмени. Власти приостановили железнодорожное пассажирское сообщение и ограничили авиасообщение с КНР.

Теги: Тюменская область, карантин, коронавирус
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