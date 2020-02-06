В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

Россиян и иностранцев поместили на 14-дневный карантин. Их эвакуировали из города Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

«Чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — говорится в сообщении.

Накануне в Тюменскую область доставили 144 гражданина России, стран ЕАЭС и СНГ. Ближайшие две недели они проведут на карантине. При необходимости с ними будут работать психологи, рассказал Владимир Семенов, главврач реабилитационного центра, где разместили эвакуированных.

По его словам, помещенные на карантин не будут выходить из комнат и общаться между собой, исключение — семьи, которые поселили вместе.