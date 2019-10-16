Суд избрал меру пресечения еще двум новым фигурантам «дела 27 июля»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Александра Мыльникова и Андрея Баршая, задержанных в рамках «дела 27 июля» в середине октября, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Баршая отправили под стражу до 14 декабря, а Мыльникова — под домашний арест до 15 декабря.
О новых фигурантах «дела 27 июля», открытого после протестной акции в Москве, стало известно в середине октября. Баршая задержали 14 октября, в один день с Максимом Мартинцовым, Владимиром Емельяновым и Егором Лесных. Мыльникова — на следующий день. У всех пятерых прошли обыски, всем им вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
По версии следователей, Баршай «толкнул с разбега в спину» сотрудника Росгвардии, а Мыльников совместно с Лесных и Мартинцовым повалил росгвардейца на землю.