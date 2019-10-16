Суд избрал меру пресечения еще двум новым фигурантам «дела 27 июля»

При этом Мыльников был единственным из новых фигурантов дела, которому следствие просило избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а не заключение в СИЗО, уточняет ТАСС. В Следственном комитете мотивировали это тем, что у Мыльникова трое несовершеннолетних детей и супруга на иждивении.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции правоохранительные органы массово задерживали ее участников, в общей сложности в участки доставили более 1 тыс. человек.

Кроме того, после акции Следственный комитет открыл уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Также было заведено несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Совокупность этих дел получила условное название «дело 27 июля», его фигурантами стали 15 человек, пятеро из которых уже получили реальные сроки.