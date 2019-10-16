Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 12:24
Мосгорсуд отменил арест владельцу Optima Development Худояну Общество, 22:40 Суд избрал меру пресечения еще двум новым фигурантам «дела 27 июля» Общество, 22:38 Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве Спорт, 22:28 Кадыров назвал ложью информацию о «зачистке» своего окружения Политика, 22:21 МИД из-за снятых с поезда дипломатов из США предложил подарить им карту Политика, 22:19 Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений Политика, 22:13 Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля Спорт, 21:51 Премьер Украины объяснил посещение концерта ультраправой группы Политика, 21:48 Трамп посчитал нормальным присутствие в Сирии «играющей с песком» России Политика, 21:46 В Москве водитель ударил пассажира ножом и забрал у него сумку с деньгами Общество, 21:39 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 21:38 В Башкирии обнаружили загрязнение рек после утечки на химзаводе Общество, 21:36 В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей Технологии и медиа, 21:20 СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка Бизнес, 21:16
«Дело 27 июля» ,  
0 
Суд избрал меру пресечения еще двум новым фигурантам «дела 27 июля»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Александра Мыльникова и Андрея Баршая, задержанных в рамках «дела 27 июля» в середине октября, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Баршая отправили под стражу до 14 декабря, а Мыльникова — под домашний арест до 15 декабря.

О новых фигурантах «дела 27 июля», открытого после протестной акции в Москве, стало известно в середине октября. Баршая задержали 14 октября, в один день с Максимом Мартинцовым, Владимиром Емельяновым и Егором Лесных. Мыльникова — на следующий день. У всех пятерых прошли обыски, всем им вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

По версии следователей, Баршай «толкнул с разбега в спину» сотрудника Росгвардии, а Мыльников совместно с Лесных и Мартинцовым повалил росгвардейца на землю.

Общество
В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта

При этом Мыльников был единственным из новых фигурантов дела, которому следствие просило избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а не заключение в СИЗО, уточняет ТАСС. В Следственном комитете мотивировали это тем, что у Мыльникова трое несовершеннолетних детей и супруга на иждивении.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции правоохранительные органы массово задерживали ее участников, в общей сложности в участки доставили более 1 тыс. человек.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Кроме того, после акции Следственный комитет открыл уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Также было заведено несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Совокупность этих дел получила условное название «дело 27 июля», его фигурантами стали 15 человек, пятеро из которых уже получили реальные сроки.

Теги: домашний арест, СИЗО, мера пресечения, акция протеста
Материалы по теме
Суд арестовал на два месяца фигуранта «дела 27 июля» Егора Лесных
Политика
Двух новых фигурантов «дела 27 июля» арестовали на два месяца
Общество
СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter