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Госдума одобрила закон об обязательном бесплатном питании для школьников

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект предполагает поправки в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 года. Из пояснительной записки следует, что принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов «с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований».

Авторы документа также предлагают внести поправки, которые предусматривают предоставление российским регионам субсидий из федерального бюджета для реализации законопроекта.

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Документ был внесен в Госдуму 20 сентября. По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, новый законопроект вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Она отметила, что ежедневный сбалансированный рацион школьника должен быть основан на принципах здорового питания, а также качественно и количественно соотноситься с потребностями организма ребенка. Такое питание, по словам Яровой, способствует укреплению здоровья детей и профилактике болезней.

Теги: Госдума, школьное питание
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