Путин дал поручение о введении бесплатного питания для младших классов

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров и главам регионов начать переход на обеспечение младших школьников горячим питанием с сентября 2020 года. Об этом говорится в соответствующем поручении главы государства, которое опубликовано на сайте Кремля.

Завершить переход планируется через три года, в сентябре 2023-го.

Президент объявил о вводе новых правил питания в начальной школе в своем послании Федеральному собранию в середине января. В программе будут участвовать школьники с 1-го по 4-й класс.

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