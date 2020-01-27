Общество , 27 янв, 14:57
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Путин дал поручение о введении бесплатного питания для младших классов
Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров и главам регионов начать переход на обеспечение младших школьников горячим питанием с сентября 2020 года. Об этом говорится в соответствующем поручении главы государства, которое опубликовано на сайте Кремля.
Завершить переход планируется через три года, в сентябре 2023-го.
Президент объявил о вводе новых правил питания в начальной школе в своем послании Федеральному собранию в середине января. В программе будут участвовать школьники с 1-го по 4-й класс.
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