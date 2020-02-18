В Конституции предложили закрепить запрет министрам на счета за рубежом

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В Конституцию России преложили внести поправку, по которой министрам и председателю правительства страны будет запрещено иметь счета в зарубежных банках. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

Крашенинников заявил, что эта норма может коснуться премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, а также других руководителей федеральных органов исполнительной власти. Поправка предполагает, что им запретят «иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».

Также в поправки к Конституции России внесли положение о персональной ответственности председателей правительства страны. По словам Крашенинникова, в рабочей группе предложили указать, что премьер-министр «действует на основании законов, указов, распоряжений, поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность».

Президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию анонсировал поправки в основной закон. 20 января он внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции, и спустя три дня нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Срок предоставления поправок должен был завершиться 6 февраля, однако его продлили сначала до 14 февраля, а затем — до 2 марта.