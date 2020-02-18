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В Конституции предложили расширить список оснований для роспуска Думы

Фото: АГН «Москва»

В Конституции предложили закрепить право президента на роспуск Госдумы в случае, если нижняя палата парламента не утвердит более трети кабинета министров, заявил сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», — сказал он.

В соответствии со ст. 111 Конституции, сейчас президент должен распустить Госдуму и назначить проведение выборов в случае, если палата трижды отклонила кандидатов на пост премьер-министра.

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Ранее Крашенинников говорил, что из Конституции могут исключить пункт, согласно которому президент должен распустить нижнюю палату парламента, если она трижды отклонит кандидатуру премьера. «После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — пояснял он.

Накануне стало известно, что Совет Госдумы продлил срок принятия поправок к проекту закона об изменении Конституции до 2 марта. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение законопроекта может состояться 10 марта.

Теги: Конституция, Госдума, роспуск
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