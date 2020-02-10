В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».

«Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — заявил Крашенинников.

Президент Владимир Путин анонсировал конституционные поправки в своем послании Федеральному собранию в январе. В частности, он предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров и закрепить индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.