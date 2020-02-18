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Власти сообщили об иске против бросившего детей в Шереметьево отца

Виктора Гаврилова из Хабаровска, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево в конце января, могут ограничить в родительских правах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки Хабаровского края.

Там сообщили, что исковое заявление в суд с соответствующим требованием подала мать мальчиков. Если его удовлетворят, то Гаврилов будет ограничен в контактах с детьми и их воспитании и участии в их жизни.

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Детей 2011 и 2014 годов рождения обнаружили в терминале D столичного аэропорта 26 января. В их сумках были личные вещи, документы и записка от отца. Мужчина говорил, что у него нет средств содержать мальчиков, и просил поместить их в приют.

Позже Гаврилов сам сдался властям. Он объяснил свои действия тем, что хотел найти работу в Москве и забрать детей позже. В итоге сыновей передали матери.

В отношении мужчины завели уголовные дела по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК), краже (ст. 158 УК) и истязании (ст. 117 УК). 15 февраля Центральный районный суд Хабаровска заключил Гаврилова под стражу до 13 апреля.

Другое дело, по статье о халатности (ч. 1 ст 293 УК), открыли в отношении должностных лиц системы профилактики, следствие оценит их действия по защите прав детей.

Теги: Хабаровск, суд, родители, дети
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