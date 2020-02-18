Власти сообщили об иске против бросившего детей в Шереметьево отца

Виктора Гаврилова из Хабаровска, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево в конце января, могут ограничить в родительских правах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки Хабаровского края.

Там сообщили, что исковое заявление в суд с соответствующим требованием подала мать мальчиков. Если его удовлетворят, то Гаврилов будет ограничен в контактах с детьми и их воспитании и участии в их жизни.

Детей 2011 и 2014 годов рождения обнаружили в терминале D столичного аэропорта 26 января. В их сумках были личные вещи, документы и записка от отца. Мужчина говорил, что у него нет средств содержать мальчиков, и просил поместить их в приют.

Позже Гаврилов сам сдался властям. Он объяснил свои действия тем, что хотел найти работу в Москве и забрать детей позже. В итоге сыновей передали матери.