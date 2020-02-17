Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб
Сирия продолжит борьбу за Алеппо и Идлиб, несмотря на «пустые звуки» со стороны северных границ, заявил сирийский президент Башар Асад, передает SANA.
«Однако мы полностью осознаем, что это освобождение не означает конец войны, исчезновение терроризма и капитуляцию врагов», — сказал он. Асад заявил, что оно станет «прелюдией к полному поражению» бандформирований.
По его словам, должна продолжиться и битва за освобождение всей сирийской территории, за достижение стабильности и подавление терроризма.
В конце января сирийская правительственная армия атаковала позиции террористов в западных окрестностях города Алеппо. Затем войска освободили большую часть районов города Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб.