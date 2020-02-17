Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб

Башар Асад на военной базе в городе Хабит в сельской местности провинции Идлиб (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Сирия продолжит борьбу за Алеппо и Идлиб, несмотря на «пустые звуки» со стороны северных границ, заявил сирийский президент Башар Асад, передает SANA.

«Однако мы полностью осознаем, что это освобождение не означает конец войны, исчезновение терроризма и капитуляцию врагов», — сказал он. Асад заявил, что оно станет «прелюдией к полному поражению» бандформирований.

По его словам, должна продолжиться и битва за освобождение всей сирийской территории, за достижение стабильности и подавление терроризма.

В конце января сирийская правительственная армия атаковала позиции террористов в западных окрестностях города Алеппо. Затем войска освободили большую часть районов города Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб.