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Армия Сирии вернула контроль над захваченным боевиками городом

Сирийская правительственная армия освободила большую часть районов города Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб. Об этом пишет агентство SANA.

Лавров заявил о невозможности пощады для террористов в Идлибе
Политика

Ранее, 26 января, сирийские военные атаковали группировки боевиков на западе города Алеппо. Удары нанесли по укреплениям террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики продолжают наносить удары по гуманитарным коридорам в Идлибе. По словам министра, на данный момент в провинции действуют структуры запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Теги: Сирия, Идлиб, боевики
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