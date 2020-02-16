СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

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Сирийская армия освободила все населенные пункты вокруг города Алеппо, таким образом обезопасив его от регулярных обстрелов террористов, сообщает телеканал al-Mayadeen.

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как взяла под контроль промзону Лирмун», — передает телеканал.

Помимо Лирмуна, расположенного на северо-западе, сирийские военные расширили контроль над городами Хуритан и Андан и освободили все части района Джамиат аз-Захра на западе.

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.

Сирийская армия в конце января также освободила от боевиков большую часть районов города Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщило агентство SANA.