Лавров заявил о невозможности пощады для террористов в Идлибе

Пощады для террористов в провинции Идлиб в Сирии «быть не может», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром дел Южного Судана Авутом Денгом Аучилом. Трансляция с мероприятия доступна на странице ведомства в Facebook.

«Боевикам из вооруженных формирований необходимо перестать каким-либо образом контактировать с террористами, а террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может», — сказал Лавров. По его словам, гуманитарные коридоры в Идлибе были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из зон военных действий, тогда как боевики продолжают наносить удары по этим коридорам, чтобы предотвратить их уход и продолжать использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

Сейчас, по его словам, в Идлибе доминируют структуры запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которую также признает террористической ООН. «Они укрепляют там свои позиции в том числе в результате того, что многие боевики, не входящие в террористические структуры, уходят в Ливию воевать там», — сказал Лавров.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал о том, что террористы, находящиеся в Идлибе и Алеппо, готовят провокации с использованием отравляющих химических веществ. По данным ЦПВС, провокации направлены против правительства Сирии.