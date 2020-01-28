Лавров заявил о невозможности пощады для террористов в Идлибе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года Экономика, 16:00 Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной» Финансы, 15:59 Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе Общество, 15:58 Как выбрать правильный акселератор для стартапа Pro, 15:57 Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США Политика, 15:52 Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных Общество, 15:49 Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая Общество, 15:47 МИД попросил The Telegraph «не придумывать новости» о Второй мировой Политика, 15:46 Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве Политика, 15:46 Скандалы, подделки и Alka-Seltzer: на чем зарабатывал Сальвадор Дали Стиль, 15:42 ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» «Арбидола» Бизнес, 15:40 Стала известна дата новых выборов президента РПЛ Спорт, 15:40 Адвокат заявил о провокации после сообщений о вменяемости Соколова Общество, 15:33 Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой Политика, 15:28
Политика ,  
0 

Лавров заявил о невозможности пощады для террористов в Идлибе

Пощады для террористов в провинции Идлиб в Сирии «быть не может», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром дел Южного Судана Авутом Денгом Аучилом. Трансляция с мероприятия доступна на странице ведомства в Facebook.

«Боевикам из вооруженных формирований необходимо перестать каким-либо образом контактировать с террористами, а террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может», — сказал Лавров. По его словам, гуманитарные коридоры в Идлибе были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из зон военных действий, тогда как боевики продолжают наносить удары по этим коридорам, чтобы предотвратить их уход и продолжать использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

Сейчас, по его словам, в Идлибе доминируют структуры запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которую также признает террористической ООН. «Они укрепляют там свои позиции в том числе в результате того, что многие боевики, не входящие в террористические структуры, уходят в Ливию воевать там», — сказал Лавров.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал о том, что террористы, находящиеся в Идлибе и Алеппо, готовят провокации с использованием отравляющих химических веществ. По данным ЦПВС, провокации направлены против правительства Сирии.

Теги: Сирия, Сергей Лавров, Идлиб
Материалы по теме
Минобороны сообщило о гибели более 40 сирийских военных в Идлибе
Политика
Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter