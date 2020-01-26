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Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо

Артиллерийские войска сирийской армии в ходе военной операции нанесли интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

По его данным, удары наносились в ночное время по всей линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра до микрорайона Рашидин. В результате были обстрелу подверглись форпосты террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха. В составе боевиков наблюдаются существенные потери, отмечает агентство.

23 января более 500 боевиков атаковали позиции правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики провели две одновременные атаки по разным направлениям. В первой атаке по направлению Абу-Джрейф — Самка участвовали до 200 боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России).

Также около 250 террористов с 34 пикапами с крупнокалиберными пулеметами, двумя танками, боевой машиной пехоты и двумя «джихад-мобилями» атаковали направление Маар-Шмарин — Крати.

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В результате столкновений погибли до 48 сирийских военных, свыше 90 были ранены. Потери боевиков составили 56 человек, более 100 террористов получили ранения.

Теги: Сирия, Алеппо, террористы
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