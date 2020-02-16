СМИ сообщили о переброске колонны военной техники США из Ирака в Сирию

Американский военный конвой (Фото: Baderkhan Ahmad / AP)

Колонна США, состоящая из военной техники, направилась из Ирака в Сирию. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракской службе безопасности.

По словам источника, колонна состоит из более чем 50 единиц военной техники. Он добавил, что американские военные уже покинули территорию Ирака и пересекли границу с Сирией.

Радиостанция Sham FM сообщает, что конвой из 55 американских военных грузовиков прибыл из Ирака на территорию провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

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