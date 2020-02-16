Российский генерал раскрыл подробности стычки солдат США с сирийцами

Яков Резанцев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости )

Начальник координационного центра ВС России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев сообщил журналистам подробности конфликта в республике с участием местных жителей и американских военных, передает ТАСС.

Как ранее рассказали в Минобороны, инцидент произошел 12 февраля в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. В результате погиб 14-летний подросток, еще один человек пострадал, говорил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.



По словам Резанцева, сирийские военные остановили на блокпосту колонну США, которая отклонилась от маршрута на 3 км. Американские военнослужащие пытались проехать через населенный пункт, «тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», рассказал генерал.

Один автомобиль коалиции застрял на обочине, а второй сломался, продолжил Резанцев. После этого завязалась словесная перебранка и «началась беспорядочная стрельба», сообщил он.

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