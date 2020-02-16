Пострадавшего при стрельбе в Калининграде подростка отпустили из больницы

Подростку, доставленному в больницу после стрельбы в Калининграде, не понадобилась госпитализация. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве рассказали, что 13-летнему мальчику оказали помощь и отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Детский омбудсмен Калининградской области Ирина Ткаченко сообщала, что ребенок не был ранен, но получил психологическую травму. Она отметила, что с подростком работает психолог и мальчика передали родственникам.

Накануне мужчина устроил стрельбу возле Центрального рынка в Калининграде. В результате погибли мужчина и женщина. «Новый Калининград» писал, что они являются родителями пострадавшего ребенка.