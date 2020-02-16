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Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине

Бывшая одноклассница женщины, погибшей 15 февраля при стрельбе у Центрального рынка в Калининграде, рассказала о ней в интервью телеканалу «360».

По ее словам, женщина начала работать на рынке, как только окончила школу. Вначале она была наемным работником, однако позднее ей удалось накопить деньги, и она выкупила собственную точку.

Одноклассница усомнилась, что женщина могла сама спровоцировать конфликт. «Я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке», — отметила она.

Тем не менее собеседница «360» не исключила, что версия СК о конфликте из-за места на рынке может оказаться правдивой.

Она уточнила, что женщина была беременна вторым ребенком.

Появилось видео с места стрельбы в центре Калининграда
Общество

Мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина у Центрального рынка в Калининграде 15 февраля. В результате скончались мужчина и женщина — они были супругами, которые вместе торговали на рынке. Их 13-летний сын пострадал и был отправлен в больницу, однако позднее выяснилось, что ему не нужна госпитализация. Его отправили к родственникам и в настоящий момент с ним работают психологи.

Стрелок попытался покончить с собой. Его госпитализировали, но он умер в больнице. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК «убийство двух и более лиц». По предварительной версии следствия, причиной убийства стала личная неприязнь.

Теги: Калининград, женщина, стрельба
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