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СК возбудил дело после стрельбы в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный открыл стрельбу в Калининграде. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) завели на 63-летнего мужчину. По версии следствия, подозреваемый сделал несколько выстрелов по троим прохожим из охотничьего карабина.

В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу
Общество

В ведомстве сообщили, что погибли мужчина и женщина, 13-летнего подростка с огнестрельным ранением госпитализировали. Однако уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала ТАСС, что ребенок физически не пострадал. По ее словам, он получил психологическую травму. «В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — отметила она.

После случившегося подозреваемый попытался покончить с собой, сообщили в региональном СУ СКР. Его также отправили в больницу, где он скончался. По предварительным данным, причиной стрельбы стала личная неприязнь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Портал «Новый Калининград» писал, что погибли муж и жена, которые торговали на Центральном рынке города. В издании отмечали, что ранения получил их сын.

Теги: Калининград, стрельба, уголовное дело
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В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу
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