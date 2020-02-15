СК возбудил дело после стрельбы в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный открыл стрельбу в Калининграде. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) завели на 63-летнего мужчину. По версии следствия, подозреваемый сделал несколько выстрелов по троим прохожим из охотничьего карабина.

В ведомстве сообщили, что погибли мужчина и женщина, 13-летнего подростка с огнестрельным ранением госпитализировали. Однако уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала ТАСС, что ребенок физически не пострадал. По ее словам, он получил психологическую травму. «В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — отметила она.

После случившегося подозреваемый попытался покончить с собой, сообщили в региональном СУ СКР. Его также отправили в больницу, где он скончался. По предварительным данным, причиной стрельбы стала личная неприязнь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.