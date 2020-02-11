Захарова ответила на заявление Столтенберга словами «мозг НАТО мертв»

Йенс Столтенберг (Фото: jensstoltenberg / Instagram)

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — написала Захарова в Facebook.

Ранее 11 февраля, Столтенберг назвал разрушение ДРСМД негативной вещью. Генсек отметил, что распад договора продемонстрировал силу альянса, так как все его участники пришли к единому мнению, что в этом виновата Россия. «Главное, что мы договорились между странами НАТО, что Россия нарушала договор», — сказал Столтенберг.

2 августа 2019 года США в одностороннем порядке покинули ДРСМД. Причиной этого в Вашингтоне назвали разработки Россией ракет, которые нарушали договор. Спустя две недели после выхода из ДРСМД Соединенные Штаты испытали крылатую ракету, которая попадала под действие договора. До конца года Вашингтон произвел еще пуски подобных ракет.