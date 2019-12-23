Генсек НАТО заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить «трудные отношения» Североатлантического альянса и Москвы. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

«Я верю в диалог с Россией. И поэтому если будет подходящий контекст, то я, конечно, готов встретиться с Путиным», — заявил Столтенберг.

Он назвал Россию «самым большим соседом» стран, входящих в альянс, в связи с чем НАТО должно стремиться к лучшим отношениям с ней, а для этого, по мнению Столтенберга, необходим диалог.

В Лондоне 4 декабря прошел саммит НАТО, по итогам которого страны-участницы приняли итоговую декларацию об угрозе для евроатлантической безопасности со стороны России. Тем не менее генеральный секретарь НАТО заявил, что в Североатлантическом альянсе не рассматривают Россию как врага.