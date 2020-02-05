Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб.

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте стоимости медицинских масок и препаратов в аптеках. Об этом она сказала на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 руб.» — сказала она.

По ее словам, это беспрецедентный рост.

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