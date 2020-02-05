Общество , 05 фев, 16:04
0
Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте стоимости медицинских масок и препаратов в аптеках. Об этом она сказала на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
«Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 руб.» — сказала она.
По ее словам, это беспрецедентный рост.
Материал дополняется