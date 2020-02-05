Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал президент.

Так он ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. В некоторых — в сто раз, сказала Голикова.

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